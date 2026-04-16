02:59 16.04.2026
Украина получает из Польши до 200 тысяч FPV-дронов в год

© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украина получает из Польши до 200 тысяч FPV-дронов в год, сообщил РИА Новости специалист по таможенной информации по итогам анализа баз данных.
При этом, реальное количество поставленных дронов может быть и больше, так как в таможенной статистике не учитываются партии до 50 штук.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Нидерландах признали, что содействуют Украине в производстве БПЛА
Вчера, 23:08
Основной таможенный код БПЛА в Польше - HS / CN 8806 — Unmanned aircraft (беспилотные летательные аппараты), пояснил специалист.
"По агрегированным данным логистики "ЕС – Украина" можно увидеть сотни мелких отправок каждый месяц. Средний размер партии: 20–200 FPV комплектов. По консервативной оценке, это может быть до 120 тысяч FPV-дронов в год", - рассказал он.
По более широкой оценке, (включая якобы "волонтёрские" поставки и потоки товаров двойного назначения) – до 200 тысяч FPV-дронов в год, отметил собеседник агентства.
Между тем мелкие партии до 50 штук не агрегируются в статистике. Также не учитываются дроны, собранные уже на территории Украины из польских комплектов, партии, проходящие как "electronic kits".
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Испании признали, что используют Киев для доработки оборонных систем
01:13
Крупнейшей польской компанией, поставляющей на Украину дроны, является WB Electronics (WB Group). Она не только поставляет ВСУ свои БПЛА, но и организовала на территории Украины производство своего флагманского продукта-беспилотника FlyEye. Производство ведется на заводе, входящем в дочернюю компанию WB Ukraine.
В конце 2025 года компания сообщила, что производит на украинском заводе БПЛА FlyEye с начала 2025 года, пояснив, что долго не раскрывала информацию об этом из соображений безопасности, а также из-за усиления атак на инфраструктуру военной промышленности Украины.
Со своей стороны посольство Польши в Киеве сообщало о том, что завод посещал глава польской дипмиссии Петр Лукасевич.
Польские дроны FlyEye официально находились на вооружении ВСУ уже много лет. Компания WB Ukraine действует с конца 2010 года. Изначально она в первую очередь ориентировалась на поставку запчастей, обслуживание и ремонт продукции WB Electronics.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
СМИ: финская компания планирует совместно с Украиной производить дроны
9 апреля, 11:00
В начале 2025 года WB Ukraine подписала соглашение с основным подразделением польской компании о самостоятельном производстве беспилотных летательных аппаратов FlyEye.
При этом, WB Electronics не раскрывает, о каких объемах идет речь, сколько именно беспилотных летательных аппаратов FlyEye производится на Украине, поставляются ли они только ВСУ, или также другим пользователям.
Ранее минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, два таких предприятия находятся в Польше - ГП "Антонов" в Малеце (улица Войска Польского, 3) и "Укрспецсистемз" в Тарнуве (улица Яна Кохановского, 30).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Румыния и Украина рассчитывают на выделение 200 миллионов евро на дроны
15 марта, 07:54
 
