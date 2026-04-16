МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украина получает из Польши до 200 тысяч FPV-дронов в год, сообщил РИА Новости специалист по таможенной информации по итогам анализа баз данных.

При этом, реальное количество поставленных дронов может быть и больше, так как в таможенной статистике не учитываются партии до 50 штук.

Основной таможенный код БПЛА в Польше - HS / CN 8806 — Unmanned aircraft (беспилотные летательные аппараты), пояснил специалист.

"По агрегированным данным логистики " ЕС – Украина" можно увидеть сотни мелких отправок каждый месяц. Средний размер партии: 20–200 FPV комплектов. По консервативной оценке, это может быть до 120 тысяч FPV-дронов в год", - рассказал он.

По более широкой оценке, (включая якобы "волонтёрские" поставки и потоки товаров двойного назначения) – до 200 тысяч FPV-дронов в год, отметил собеседник агентства.

Между тем мелкие партии до 50 штук не агрегируются в статистике. Также не учитываются дроны, собранные уже на территории Украины из польских комплектов, партии, проходящие как "electronic kits".

Крупнейшей польской компанией, поставляющей на Украину дроны, является WB Electronics (WB Group). Она не только поставляет ВСУ свои БПЛА, но и организовала на территории Украины производство своего флагманского продукта-беспилотника FlyEye. Производство ведется на заводе, входящем в дочернюю компанию WB Ukraine.

В конце 2025 года компания сообщила, что производит на украинском заводе БПЛА FlyEye с начала 2025 года, пояснив, что долго не раскрывала информацию об этом из соображений безопасности, а также из-за усиления атак на инфраструктуру военной промышленности Украины.

Со своей стороны посольство Польши в Киеве сообщало о том, что завод посещал глава польской дипмиссии Петр Лукасевич.

Польские дроны FlyEye официально находились на вооружении ВСУ уже много лет. Компания WB Ukraine действует с конца 2010 года. Изначально она в первую очередь ориентировалась на поставку запчастей, обслуживание и ремонт продукции WB Electronics.

В начале 2025 года WB Ukraine подписала соглашение с основным подразделением польской компании о самостоятельном производстве беспилотных летательных аппаратов FlyEye.

При этом, WB Electronics не раскрывает, о каких объемах идет речь, сколько именно беспилотных летательных аппаратов FlyEye производится на Украине, поставляются ли они только ВСУ, или также другим пользователям.

Ранее минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ , два таких предприятия находятся в Польше - ГП "Антонов" в Малеце (улица Войска Польского, 3) и "Укрспецсистемз" в Тарнуве (улица Яна Кохановского, 30).