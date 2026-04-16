Росархив рассекретит документы о нацистских концлагерях

Здание, где располагается Федеральное архивное агентство (Росархив) на Софийской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Росархив и ФСБ подготовят серию сборников о нацистских концлагерях - они станут документальным свидетельством уничтожения мирных граждан гитлеровцами и их пособниками и прольют свет на историю освобождения лагерей смерти, заявил РИА Новости статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

Когда речь идет о преступлениях нацистов, в первую очередь вспоминаются концлагеря и проводимая нацистами политика по уничтожению мирного населения, содержание в нечеловеческих условиях: голод, холод, изнурительные работы, медицинские эксперименты, изощренные пытки и издевательства, целенаправленное уничтожение людей посредством газовых камер, сожжения в печах, массовых расстрелов, сказал Юрасов.

ФСБ "Перед нами встала задача по сбору документальных свидетельств о практике умерщвления нацистами в концлагерях мирных граждан, причем разных национальностей, и представлении широкой общественности документов об истории их освобождения. Так, Росархивом России начата работа по подготовке серии сборников документов о нацистских концлагерях, и первый том этой серии будет посвящен Освенциму", - отметил замглавы Росархива.

Освенцим, известный также под немецкими названиями Аушвиц или Аушвиц Биркенау, – комплекс немецких концлагерей, открытый в 1940 году на территории оккупированной Польши Освенцим стал крупнейшим нацистским лагерем смерти, по разным оценкам, там погибло от 1,5 до 4 миллионов человек, большинство из которых евреи. Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года, в 1947 году на его месте создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО . В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.

"Мы понимаем, что документы тяжелы для восприятия, в них детально описаны страшные события, издевательства, пытки", - добавил Юрасов.

Вместе с тем, по его словам, эти документы имеют сильнейшее воспитательное и нравственное значение, и не дают забывать о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

"Новые поколения наших соотечественников и их зарубежных сверстников должны набраться мужества и с открытыми глазами оказаться перед фактами подлинной истории ужасных преступлений нацизма. Осознать войну глубоко и лично", - подчеркнул историк.

Точное число нацистских концлагерей до сих пор неизвестно. Согласно информации на сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина , по данным российских исследователей, число концентрационных лагерей, действовавших в период с 1933 по 1945 годы, превышало 14 тысяч. В них содержалось от 18 до 20 миллионов человек, из которых было уничтожено свыше 11 миллионов человек, включая около 2 миллионов детей. Среди погибших 5 миллионов человек были гражданами СССР : военнопленными и гражданскими лицами.