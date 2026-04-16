Важно помочь пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне, заявил Медведев - РИА Новости, 16.04.2026
17:56 16.04.2026
Важно помочь пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Важно помочь людям, которые пострадали от паводков в Дагестане и Чечне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг провел экспертную встречу по формированию народной программы "Единой России" и итогам форумов "Есть результат!". Он напомнил, что один из форумов, который должен был пройти в СКФО, был перенесен из-за ситуации с паводками в регионе.
"Сейчас гораздо важнее помочь людям, которые пострадали от наводнения в Дагестане и в Чеченской Республике тоже. На это были направлены наши организационные волонтерские ресурсы на Северном Кавказе, в Северо-Кавказском округе", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию Народной программы партии.
Обильные осадки выпали на Северном Кавказе в конце марта и начале апреля. Они привели к масштабным стихийным бедствиям: произошли массовые подтопления, перебои в водо- и энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс.
МЧС присвоило ситуации с паводками в Чечне и Дагестане статус ЧС федерального характера. Правительство сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий под руководством главы МЧС Александра Куренкова. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.
