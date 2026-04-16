Важно помочь пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне, заявил Медведев

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Важно помочь людям, которые пострадали от паводков в Дагестане и Чечне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Обильные осадки выпали на Северном Кавказе в конце марта и начале апреля. Они привели к масштабным стихийным бедствиям: произошли массовые подтопления, перебои в водо- и энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс.