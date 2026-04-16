В Дагестане из снежного плена спасли 11 лошадей

Краткий пересказ ИИ В горах Чародинского района Дагестана из снежного плена спасли 11 лошадей.

В высокогорье за селом Мощоб глубина снега достигала от 50 сантиметров до полутора метров, что осложнило передвижение животных.

Волонтёры, представители администрации и работники подведомственных учреждений участвовали в спасательной операции, помогая лошадям передвигаться по глубокому снегу.

МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Одиннадцать лошадей вызволили из снежного плена в горах Чародинского района Дагестана после аномальных осадков, спасательная операция длилась несколько часов, сообщили в пресс-службе администрации района.

В понедельник на границе Гумбетовского и Ботлихского районов Дагестана спасли 20 лошадей, которые из-за аномальных снегопадов также оказались заблокированы в горах.

"В высокогорье за селом Мощоб Чародинского района из снежного плена вызволили табун лошадей. Животные оказались отрезанными от проходов из-за аномальных осадков — глубина снега достигала от 50 сантиметров до полутора метров. Спасательная операция длилась несколько часов… Спасти удалось 11 лошадей", – говорится в сообщении

Как рассказали в администрации района, в холодное время года скот часто оставляют на высокогорных пастбищах неподалеку от сел — лошади сами добывают корм, люди лишь изредка подкармливают их солью и кормами. Но этой весной снегопады и затяжные дожди серьезно осложнили привычный уклад.