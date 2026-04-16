10:53 16.04.2026
В Дагестане из снежного плена спасли 11 лошадей

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Лошадь - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Лошадь. Архивное фото
  • В горах Чародинского района Дагестана из снежного плена спасли 11 лошадей.
  • В высокогорье за селом Мощоб глубина снега достигала от 50 сантиметров до полутора метров, что осложнило передвижение животных.
  • Волонтёры, представители администрации и работники подведомственных учреждений участвовали в спасательной операции, помогая лошадям передвигаться по глубокому снегу.
МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Одиннадцать лошадей вызволили из снежного плена в горах Чародинского района Дагестана после аномальных осадков, спасательная операция длилась несколько часов, сообщили в пресс-службе администрации района.
В понедельник на границе Гумбетовского и Ботлихского районов Дагестана спасли 20 лошадей, которые из-за аномальных снегопадов также оказались заблокированы в горах.
"В высокогорье за селом Мощоб Чародинского района из снежного плена вызволили табун лошадей. Животные оказались отрезанными от проходов из-за аномальных осадков — глубина снега достигала от 50 сантиметров до полутора метров. Спасательная операция длилась несколько часов… Спасти удалось 11 лошадей", – говорится в сообщении.
Как рассказали в администрации района, в холодное время года скот часто оставляют на высокогорных пастбищах неподалеку от сел — лошади сами добывают корм, люди лишь изредка подкармливают их солью и кормами. Но этой весной снегопады и затяжные дожди серьезно осложнили привычный уклад.
Когда стало понятно, что животные не могут самостоятельно передвигаться по глубокому снегу, на помощь отправились волонтеры со всего района, представители администрации и работники подведомственных учреждений. Одни двигались верхом на своих лошадях, другие — пешком с лопатами. Мужчины пробивали в снегу проходы, кормили обессилевших животных отрубями, чтобы дать им силы. Одну кобылу, которая не могла стоять на ногах и лежала на боку, пришлось вытаскивать волоком.
Хорошие новости. Происшествия. Чародинский район. Республика Дагестан. Ботлихский район.
 
 
