Семья Младича запросила его медосмотр из-за ухудшения состояния

БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Семья бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича и власти Сербии направили в четверг официальный запрос Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге на срочный медицинский осмотр генерала на фоне резкого ухудшения его здоровья, сообщил РИА Новости его сын Дарко Младич.

Младич-младший ранее сообщил журналистам, что здоровье его 83-летнего отца резко ухудшилось 10 апреля, предположительно, тот перенес легкий инсульт в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии ( МТБЮ ) в Гааге

"Мы сегодня отправили запрос, чтобы срочно разрешили двум нашим докторам приехать и провести осмотр и чтобы нам была доставлена вся документация, особенно в связи с последним инцидентом. Власти Сербии также сегодня подали запрос, со своей стороны мы сделали все, что могли сегодня, но с другой стороны мы не получили ничего, даже ответа на электронное письмо", - сказал Младич-младший.

Дарко удалось в четверг кратко поговорить с отцом по тюремному телефону, при этом Младич-старший уже некоторое время самостоятельно не встает и не садится на кровати.

"Он делает ошибки в разговоре, речь прерывистая, на основании телефонного разговора я понимаю, что ситуация все хуже и хуже. Он очень слаб и большая проблема в том, что не может до конца довести разговор, он дезориентирован, есть проблемы когнитивного характера", - подчеркнул Дарко Младич

Ранее он сообщал РИА Новости, что семья Ратко Младича ждет ответа Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья.

Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая 10 декабря на заседании Совбеза ООН потребовала передать Ратко Младича в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог провести остаток жизни с полноценной паллиативной помощью.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине , 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.