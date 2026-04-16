Рейтинг@Mail.ru
Семья Младича запросила его медосмотр из-за ухудшения состояния - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 16.04.2026 (обновлено: 18:51 16.04.2026)
Семья Младича запросила его медосмотр из-за ухудшения состояния

CC BY 2.0 / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Mladić Start of Trial / Mladić Start of Trial
Сербский генерал Ратко Младич
Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича и власти Сербии направили официальный запрос на его срочный медицинский осмотр из-за ухудшения здоровья.
  • Ратко Младич, предположительно, перенёс лёгкий инсульт в тюрьме.
  • Дарко Младич сообщил, что его отец очень слаб, дезориентирован и имеет проблемы когнитивного характера.
БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Семья бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича и власти Сербии направили в четверг официальный запрос Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге на срочный медицинский осмотр генерала на фоне резкого ухудшения его здоровья, сообщил РИА Новости его сын Дарко Младич.
Младич-младший ранее сообщил журналистам, что здоровье его 83-летнего отца резко ухудшилось 10 апреля, предположительно, тот перенес легкий инсульт в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге.
"Мы сегодня отправили запрос, чтобы срочно разрешили двум нашим докторам приехать и провести осмотр и чтобы нам была доставлена вся документация, особенно в связи с последним инцидентом. Власти Сербии также сегодня подали запрос, со своей стороны мы сделали все, что могли сегодня, но с другой стороны мы не получили ничего, даже ответа на электронное письмо", - сказал Младич-младший.
Дарко удалось в четверг кратко поговорить с отцом по тюремному телефону, при этом Младич-старший уже некоторое время самостоятельно не встает и не садится на кровати.
"Он делает ошибки в разговоре, речь прерывистая, на основании телефонного разговора я понимаю, что ситуация все хуже и хуже. Он очень слаб и большая проблема в том, что не может до конца довести разговор, он дезориентирован, есть проблемы когнитивного характера", - подчеркнул Дарко Младич.
Ранее он сообщал РИА Новости, что семья Ратко Младича ждет ответа Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья.
Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая 10 декабря на заседании Совбеза ООН потребовала передать Ратко Младича в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог провести остаток жизни с полноценной паллиативной помощью.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
СербияВ миреГаагаРатко МладичМеждународный трибунал по бывшей Югославии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала