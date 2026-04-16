Семья Младича запросила его медосмотр из-за ухудшения состояния

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семья бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича и власти Сербии направили официальный запрос на его срочный медицинский осмотр из-за ухудшения здоровья.
- Ратко Младич, предположительно, перенёс лёгкий инсульт в тюрьме.
- Дарко Младич сообщил, что его отец очень слаб, дезориентирован и имеет проблемы когнитивного характера.
БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Семья бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича и власти Сербии направили в четверг официальный запрос Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге на срочный медицинский осмотр генерала на фоне резкого ухудшения его здоровья, сообщил РИА Новости его сын Дарко Младич.
"Мы сегодня отправили запрос, чтобы срочно разрешили двум нашим докторам приехать и провести осмотр и чтобы нам была доставлена вся документация, особенно в связи с последним инцидентом. Власти Сербии также сегодня подали запрос, со своей стороны мы сделали все, что могли сегодня, но с другой стороны мы не получили ничего, даже ответа на электронное письмо", - сказал Младич-младший.
Дарко удалось в четверг кратко поговорить с отцом по тюремному телефону, при этом Младич-старший уже некоторое время самостоятельно не встает и не садится на кровати.
"Он делает ошибки в разговоре, речь прерывистая, на основании телефонного разговора я понимаю, что ситуация все хуже и хуже. Он очень слаб и большая проблема в том, что не может до конца довести разговор, он дезориентирован, есть проблемы когнитивного характера", - подчеркнул Дарко Младич.
Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая 10 декабря на заседании Совбеза ООН потребовала передать Ратко Младича в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог провести остаток жизни с полноценной паллиативной помощью.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
21 декабря 2025, 09:49