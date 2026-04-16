Вертолет МЧС доставил гуманитарную помощь жителям горных районов Дагестана

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России доставил 500 килограммов гуманитарной помощи жителям горных районов Дагестана, которые отрезаны от большой земли непогодой, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Из-за складывающейся сложной погодной обстановки в республике часть жителей горной местности не могут выехать из населённых пунктов. На наземном транспорте это пока сделать невозможно", - говорится в сообщении.