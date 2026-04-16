Рейтинг@Mail.ru
Вертолет МЧС доставил гуманитарную помощь жителям горных районов Дагестана - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 16.04.2026 (обновлено: 19:39 16.04.2026)
Вертолет МЧС доставил 500 кг гумпомощи жителям горных районов Дагестана

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкЗагрузка гуманитарной помощи для жителей горных районов Дагестана в вертолет Ми-8 МЧС России
Загрузка гуманитарной помощи для жителей горных районов Дагестана в вертолет Ми-8 МЧС России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолёт Ми-8 МЧС России доставил гуманитарную помощь жителям горных районов Дагестана.
  • Спасатели доставили жителям хуторов лекарственные препараты, продукты питания и предметы первой необходимости общим весом 500 килограммов
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России доставил 500 килограммов гуманитарной помощи жителям горных районов Дагестана, которые отрезаны от большой земли непогодой, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Из-за складывающейся сложной погодной обстановки в республике часть жителей горной местности не могут выехать из населённых пунктов. На наземном транспорте это пока сделать невозможно", - говорится в сообщении.
Для оказания помощи населению был направлен вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели доставили жителям хуторов Ферма Мусра, Мухлуц и Щухла лекарственные препараты, продукты питания и предметы первой необходимости общим весом 500 килограммов.
РоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШНаводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала