Чернышенко: опыт ФМБА со сборными масштабируют на региональные команды

Краткий пересказ ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Многолетний опыт работы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с национальными сборными России будет масштабирован на региональные спортивные команды, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В силу вступил федеральный закон, который направлен на обеспечение комплексного развития спортивной медицины в нашей стране, укрепление здоровья наших спортсменов, повышение эффективности их медико-биологического сопровождения. Таким образом существенно расширены полномочия агентства, его многолетний опыт работы с национальными сборными будет теперь масштабироваться на региональные спортивные команды", - сказал Чернышенко на расширенном заседании коллегии ФМБА.
Он отметил, что по поручению президента агентство также проводит научные исследования в области спортивной медицины сразу по нескольким направлениям. Это медико-биологическое и психо-физиологическое сопровождение спортсменов, работа по сохранению здоровья паралимпийцев, реабилитация и вовлечение в адаптивный спорт ветеранов СВО, а также изучение состояние спортсменов в инновационных видах спорта.