CAS сократил дисквалификацию кенийского бегуна Кипруто за допинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кенийский бегун Ронекс Кипруто дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
- Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Кипруто, снизив срок его дисквалификации с шести до пяти лет.
- После дисквалификации Кипруто лишится бронзы чемпионата мира 2019 года в беге на 10 000 м и мирового рекорда в беге на 10 км по шоссе.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию кенийского бегуна Ронекса Кипруто, снизив его срок дисквалификации с шести до пяти лет, сообщается на сайте организации.
Спортсмена дисквалифицировали в июне 2024 года за нарушение антидопинговых правил. По заключению Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU), Кипруто был долгое время вовлечен в допинговую схему. В его антидопинговом паспорте найдены нарушения, первые из которых датируются июлем 2018 года. С этой даты аннулированы все результаты бегуна.
Кениец подал апелляцию с просьбой отменить решение AIU, утверждая, что он не совершал антидопингового нарушения. В ноябре в штаб-квартире CAS в Лозанне состоялось гибридное слушание, в котором Кипруто участвовал дистанционно. Комиссия рассмотрела доказательства и установила, что анализ крови спортсмена показывает допинговое нарушение. При этом CAS, принимая во внимание принцип соразмерности отягчающих обстоятельств, сократил дополнительный срок дисквалификации с двух лет до одного года. Полный срок отстранения спортсмена составит пять лет начиная с 11 мая 2023 года.
После дисквалификации Кипруто лишится бронзы чемпионата мира 2019 года в беге на 10 000 м, а также мирового рекорда в беге на 10 км по шоссе (26 минут 24 секунды). Результаты остаются аннулированными после решения CAS.
