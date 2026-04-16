В Туапсе после атаки украинских БПЛА повреждены более 60 зданий - РИА Новости, 16.04.2026
22:25 16.04.2026
В Туапсе после атаки украинских БПЛА повреждены более 60 зданий

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе после атаки украинских БПЛА повреждены более 60 зданий, включая 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов.
  • В Туапсинском муниципалитете власти ввели режим ЧС, погибли два человека, пострадали семь.
  • В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, один человек доставлен в больницу, а в Сочи из-за падения обломков дронов повреждены два частных дома и детский сад.
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Более 60 зданий получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА на Туапсе в ночь на четверг, сообщает глава муниципалитета Сергей Бойко.
Туапсе после атаки БПЛА повреждены 60 домов. Это 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов. Также пострадали три социально значимых объекта", - говорится в сообщении в Telegram-канале Бойко.
Уточняется, что уже обследовали 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Пять частных домов полностью разрушены. Как отмечает глава города, в ликвидации последствий участвуют 285 человек и 71 единица техники.
В сообщении Бойко также уточняет, что пункт временного размещения для жителей пострадавших домов продолжает работать в школе №6. Четыре семьи размещены в гостинице.
Роспотребнадзор в течение дня в шести точках проводил анализ атмосферного воздуха, превышений предельно допустимой концентрации нет, добавляется в сообщении главы города.
Прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА в ночь на 16 апреля. В Туапсинском муниципалитете власти ввели режим ЧС. Там погибли два человека, пострадали семь. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, один человек доставлен в больницу. В Сочи из-за падения обломков дронов повреждены два частных дома и детский сад.
Нейтрализация ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Кадыров показал нейтрализацию трех боевиков ВСУ
Вчера, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеТуапсеКраснодарский крайНовороссийскСергей БойкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
