Виктория Боня поблагодарила Кремль за реакцию на ее видеообращение

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Блогер, телеведущая Виктория Боня поблагодарила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за реакцию на ее видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Ранее Боня записала видеообращение к президенту России, в котором затронула в том числе темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море. В четверг Песков сообщил, что в Кремле видели обращение блогера к главе государства.
"Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы", - сказала Боня в видео, опубликованном на ее странице в Instagram* (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).
Она также поблагодарила главу государства и выразила любовь к России.
"Спасибо президенту нашей страны. Никто никогда не сможет изменить мое отношение к моей стране", - добавила Боня.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.