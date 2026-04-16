Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 16.04.2026
Виктория Боня поблагодарила Кремль за реакцию на ее видеообращение

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Виктория Боня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктория Боня записала видеообращение к Путину, в котором затронула темы паводков в Дагестане и выброса мазута в Чёрном море.
  • Песков сообщил, что в Кремле видели обращение блогера к главе государства.
  • Боня выразила благодарность Пескову и Путину за то, что по затронутым вопросам уже ведутся работы.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Блогер, телеведущая Виктория Боня поблагодарила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за реакцию на ее видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Ранее Боня записала видеообращение к президенту России, в котором затронула в том числе темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море. В четверг Песков сообщил, что в Кремле видели обращение блогера к главе государства.
"Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы", - сказала Боня в видео, опубликованном на ее странице в Instagram* (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).
Она также поблагодарила главу государства и выразила любовь к России.
"Спасибо президенту нашей страны. Никто никогда не сможет изменить мое отношение к моей стране", - добавила Боня.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
РоссияРеспублика ДагестанЧерное мореВиктория БоняДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала