В Кремле отреагировали на обращение Виктории Бони к Путину
13:15 16.04.2026 (обновлено: 13:31 16.04.2026)
В Кремле отреагировали на обращение Виктории Бони к Путину

Песков: в Кремле видели обращение Бони к Путину

© AP Photo / Scott GarfittВиктория Боня
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© AP Photo / Scott Garfitt
Виктория Боня. Архивное фото
  • В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • В нем блогер затронула темы паводков в Дагестане и выброса мазута в Чёрном море.
  • Песков отметил, что по многим вопросам уже ведётся работа.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение блогера Виктории Бони к главе государства Владимиру Путину.
Ранее Виктория Боня записала видеообращение к президенту России, в котором затронула в том числе темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море.
"Безусловно, мы видели, оно (обращение Бони - ред.) достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что по многим темам, которые подняла блогер, уже ведется работа.
"Да, действительно, это весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания", - добавил он.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
