Авербух поддержал решение не объединять фигурное катание и коньки

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что не стоит объединять Союз конькобежцев России (СКР) и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), потому что эти организации ничего не связывает.
В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпиады в Италии. Позже Дегтярев заявил, что намерен выслушать президентов национальных федераций конькобежного спорта и фигурного катания по поводу возможного объединения этих организаций. Как в четверг сообщил источник РИА Новости, объединения ФФККР и СКР не планируется.
"Конечно, исторически Федерация фигурного катания была обособлена. Это очень мощная федерация, большой, огромный мир. Конечно, я считаю, что здесь никаких объединений быть не должно. Нас ничего не объединяет, кроме того, что и там, и там коньки, да и то разные. Так и хоккей можно вместе с нами объединить. Федерация фигурного катания – огромная ответственность, очень сложная работа. Очень полярный мир, большое созвездие чемпионов, тренеров чемпионов, отстаивание интересов страны. Думаю, что будет правильным оставить все как есть", - сказал Авербух.