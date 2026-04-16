Четыре частных дома повреждены в Орловской области из-за атак БПЛА

Краткий пересказ ИИ
- В Орловской области из-за атаки трёх вражеских беспилотников повреждены четыре частных дома.
- Пострадавших нет, силами ПВО над Орловской областью уничтожены три БПЛА противника.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Четыре частных дома и личный автотранспорт получили повреждения в Орловской области из-за атаки трех вражеских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"В ходе вражеской атаки силами ПВО над Орловской областью уничтожены три БПЛА противника. В результате падения обломков повреждения фасадов и остекления получили четыре частных домовладения, личный автотранспорт. Пострадавших нет", – написал Клычков в своем канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов.