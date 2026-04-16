Рейтинг@Mail.ru
Четыре частных дома повреждены в Орловской области из-за атак БПЛА - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 16.04.2026 (обновлено: 11:31 16.04.2026)
Четыре частных дома повреждены в Орловской области из-за атак БПЛА

Клычков: четыре частных дома повреждены в Орловской области из-за атак БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВид города Орел
Вид города Орел - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Вид города Орел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ ИИ
  • В Орловской области из-за атаки трёх вражеских беспилотников повреждены четыре частных дома.
  • Пострадавших нет, силами ПВО над Орловской областью уничтожены три БПЛА противника.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Четыре частных дома и личный автотранспорт получили повреждения в Орловской области из-за атаки трех вражеских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"В ходе вражеской атаки силами ПВО над Орловской областью уничтожены три БПЛА противника. В результате падения обломков повреждения фасадов и остекления получили четыре частных домовладения, личный автотранспорт. Пострадавших нет", – написал Клычков в своем канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе выросло до семи
10:18
 
ПроисшествияОрловская областьАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала