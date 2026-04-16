Роналду вырвало в раздевалке в Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду вырвало после матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».
- Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле 89 минут и был заменён в концовке матча, который завершился со счётом 2:0 в пользу «Аль-Насра».
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Португальского нападающего футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду вырвало после матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Иттифака", сообщил тренер команды Жорже Жезуш.
"В перерыве у него заболел живот. Он настоял на продолжении игры во втором тайме. Когда он вернулся в раздевалку после матча, его вырвало", - цитирует Жезуша Record.
"Аль-Наср" лидирует в турнирной таблице с 15-матчевой победной серией и восьмиочковым отрывом от ближайшего конкурента.
