Роналду вырвало в раздевалке в Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
13:22 16.04.2026 (обновлено: 13:35 16.04.2026)
Роналду вырвало в раздевалке в Саудовской Аравии

Роналду вырвало после мачта против "Аль-Иттифака" в чемпионате Саудовской Аравии

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду вырвало после матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».
  • Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле 89 минут и был заменён в концовке матча, который завершился со счётом 2:0 в пользу «Аль-Насра».
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Португальского нападающего футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду вырвало после матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Иттифака", сообщил тренер команды Жорже Жезуш.
Встреча прошла в среду и закончилась победой "Аль-Насра" со счетом 2:0. Роналду провел на поле 89 минут и был заменен в концовке.
"В перерыве у него заболел живот. Он настоял на продолжении игры во втором тайме. Когда он вернулся в раздевалку после матча, его вырвало", - цитирует Жезуша Record.
"Аль-Наср" лидирует в турнирной таблице с 15-матчевой победной серией и восьмиочковым отрывом от ближайшего конкурента.
