Андреева исполнила песню на корте в честь дня рождения тренера - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
18:35 16.04.2026 (обновлено: 19:15 16.04.2026)
Андреева исполнила песню на корте в честь дня рождения тренера

Теннисистка Андреева спела песню на корте в честь дня рождения своего тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая ракетка России Мирра Андреева спела песню на корте в честь дня рождения своего тренера Кончиты Мартинес.
  • Андреева обыграла американку Алисию Паркс и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Штутгарте.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева спела песню на корте после победы во втором раунде турнира категории WTA 500 в Штутгарте в честь дня рождения своего тренера испанки Кончиты Мартинес.
В четверг Андреева обыграла американку Алисию Паркс и вышла в четвертьфинал турнира.
"В прошлом году я тоже играла здесь в ее день рождения, и мы спели для нее песню. Я хочу сохранить эту традицию. Можете помочь мне спеть "С днем рождения" для моего тренера?" - сказала Андреева в интервью на корте, после чего взяла микрофон и исполнила песню.
Мартинес в четверг исполнилось 54 года. Экс-вторая ракетка мира и чемпионка Уимблдона 1994 года начала тренировать Андрееву в 2024 году.
