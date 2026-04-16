Андреева исполнила песню на корте в честь дня рождения тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева спела песню на корте после победы во втором раунде турнира категории WTA 500 в Штутгарте в честь дня рождения своего тренера испанки Кончиты Мартинес.
В четверг Андреева обыграла американку Алисию Паркс и вышла в четвертьфинал турнира.
«
"В прошлом году я тоже играла здесь в ее день рождения, и мы спели для нее песню. Я хочу сохранить эту традицию. Можете помочь мне спеть "С днем рождения" для моего тренера?" - сказала Андреева в интервью на корте, после чего взяла микрофон и исполнила песню.
Мартинес в четверг исполнилось 54 года. Экс-вторая ракетка мира и чемпионка Уимблдона 1994 года начала тренировать Андрееву в 2024 году.
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Вчера, 16:28