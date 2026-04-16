16:46 16.04.2026
Александрова проиграла во втором круге турнира в Штутгарте

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова проиграла чешке Линде Носковой во втором круге турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
Встреча завершилась победой Носковой над Александровой (8-й номер посева) со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 59 минут.
В четвертьфинале Носкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (4).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Андреева привела в восторг публику в Штутгарте своей шуткой
15 апреля, 23:12
 
