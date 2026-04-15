В Днепродзержинске прогремели взрывы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепродзержинске Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" .
Город Днепродзержинск украинские власти называют Каменским.
"В Каменском Днепропетровской области прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
