Винер стала почетным членом Международной федерации гимнастики - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
12:05 15.04.2026
Винер стала почетным членом Международной федерации гимнастики

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в Telegram-канале сообщила о включении в число почетных членов Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
"Дорогие друзья, быть включенной в число почетных членов Международной федерации гимнастики для меня огромная честь и высокая оценка труда всей моей жизни. Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и моими ученицами. Большое спасибо!" - написала Винер.
Винер в феврале 2025 года сообщила РИА Новости об уходе с должности главного тренера сборной России. Специалист возглавила сборную России в 2001 году. С 2008 года она была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и покинула данный пост в октябре 2024 года в связи с объединением нескольких гимнастических федераций в единую структуру.
Среди воспитанниц Винер: двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Евгения Канаева, олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка Юлия Барсукова, многократные чемпионки мира Наталья Липковская, Амина Зарипова, Яна Батыршина, Вера Сесина, Ольга Капранова, Яна Кудрявцева, Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки СССР Венера Зарипова, Елена Холодова и многие другие.
