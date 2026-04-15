В Днепропетровске прогремели взрывы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Днепре (до переименования украинскими властями - Днепропетровск - ред.) слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Днепропетровской области.
