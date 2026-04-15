Си Цзиньпин передал искренние приветствия Путину

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал искренние приветствия российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Си Цзиньпин попросил Лаврова передать искренние приветствия президенту РФ Владимиру Путину", - говорится в сообщении телеканала.
Китайский лидер отметил, что в этом году две страны отмечают 30-летие установления российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства, а также 25-летие с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.