Рейтинг@Mail.ru
Акинфеев и Лукин пропустили тренировку ЦСКА из-за травм - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:45 15.04.2026 (обновлено: 12:21 15.04.2026)
Акинфеев и Лукин пропустили тренировку ЦСКА из-за травм

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Игорь Акинфеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев и защитник Матвей Лукин не тренируются вместе с командой из-за полученных ранее повреждений, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В кубковой игре против "Крыльев Советов" (5:2) Лукин был заменен на 56-й минуте. Позднее врач армейцев Эдуард Безуглов сообщал, что Лукин получил достаточно непростое мышечное повреждение. Срок восстановления футболиста не уточняется. Акинфеев пропустил игру РПЛ с "Сочи" (0:1) в воскресенье, потому что продолжал восстановление после травмы, полученной в матче против "Акрона" (2:1).
Тренировка ЦСКА проходит в среду на стадионе "Октябрь".
В ближайшем матче ЦСКА сыграет с "Крыльями Советов" в рамках 25-го тура РПЛ. Игра пройдет 18 апреля в Самаре.
ФутболСпортСамараЭдуард БезугловАкронКубок России по футболуМатвей ЛукинИгорь АкинфеевКрылья СоветовСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала