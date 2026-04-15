Акинфеев и Лукин пропустили тренировку ЦСКА из-за травм

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев и защитник Матвей Лукин не тренируются вместе с командой из-за полученных ранее повреждений, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В кубковой игре против "Крыльев Советов" (5:2) Лукин был заменен на 56-й минуте. Позднее врач армейцев Эдуард Безуглов сообщал, что Лукин получил достаточно непростое мышечное повреждение. Срок восстановления футболиста не уточняется. Акинфеев пропустил игру РПЛ с "Сочи" (0:1) в воскресенье, потому что продолжал восстановление после травмы, полученной в матче против "Акрона" (2:1).
Тренировка ЦСКА проходит в среду на стадионе "Октябрь".
В ближайшем матче ЦСКА сыграет с "Крыльями Советов" в рамках 25-го тура РПЛ. Игра пройдет 18 апреля в Самаре.
