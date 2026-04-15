13:25 15.04.2026 (обновлено: 13:35 15.04.2026)
Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану

Трамп: Си Цзиньпин подтвердил отсутствие поставок оружия из Китая в Иран

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану и получил подтверждение, что Китай этого не делает.
"Я слышал, что Китай предоставляет оружие... Ирану. И я написал ему (Си - ред.) письмо с просьбой не делать этого, и он написал мне письмо, в котором говорилось, что, по сути, он этого не делает", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
США могут за час уничтожить инфраструктуру Ирана, заявил Трамп
Вчера, 13:19
 
ИранКитайСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАДональд Трамп
 
 
