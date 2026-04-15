"На грани смерти": на Западе сообщили о фатальном решении Трампа - РИА Новости, 15.04.2026
07:20 15.04.2026
"На грани смерти": на Западе сообщили о фатальном решении Трампа

Экс-депутат де Вилье: Трамп теперь воспринимает Европу как расходный материал

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты отныне не хотят поддерживать жизнеспособность НАТО, а стран — членов альянса воспринимают не иначе, как расходный материал, заявил бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье в эфире местного телеканала CNews.
"НАТО сейчас на грани смерти, и прежде всего нужно объяснить почему. Потому что отец-основатель больше не хочет этого союза, он не узнает свое дитя. А ведь НАТО — это его ребенок, ребенок Америки, созданный для того, чтобы поработить Европу", — отметил политик.
По словам бывшего парламентария, одной из причин такого поворота Трампа стало ухудшение отношений с европейскими элитами, в частности, с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
"Произошли некоторые события, которые стали смертельными или губительными. Была "партия в гольф" с <…> Урсулой фон дер Ляйен, которая аплодировала Трампу своей клюшкой, но по которой он теперь бьет, вводя таможенные пошлины. Иными словами: вы больше не партнеры, вы — расходный материал", — добавил де Вилье.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает серьезный кризис. Президент Дональд Трамп назвал НАТО без США "бумажным тигром" и резко раскритиковал союзников по военному блоку за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Тегераном. Германия и Франция также отказались участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива, а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы отправить туда флот.
По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном.
