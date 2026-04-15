Отставной дипломат объяснил, почему Трамп не может принять условия Ирана - РИА Новости, 15.04.2026
00:37 15.04.2026
Отставной дипломат объяснил, почему Трамп не может принять условия Ирана

Экс-дипломат Фриман: Трамп не примет условия Ирана без признания поражения

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может принять условия Ирана на переговорах, поскольку для него это было бы равносильно признанию поражения, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
"Возобновление атак на Иран противоречило бы его (Трампа - ред.) заявлениям о победе. Повторение подобных действий не привело бы к другому результату. Трамп не может принять иранские условия, потому что это было бы равносильно признанию поражения", - сказал агентству отставной дипломат, комментируя результаты прошедшего в Исламабаде первого раунда мирного диалога между сторонами.
По мнению собеседника агентства, хотя Израиль и может попытаться убедить Трампа возобновить атаки на Иран, у американского лидера "нет причин идти на такой шаг".
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.
Вслед за этим Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана. Тем временем, как сообщило агентство Рейтер, представители США и Ирана намерены вернуться в Исламабад на текущей неделе для проведения нового раунда переговоров.
