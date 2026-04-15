Отставной дипломат объяснил, почему Трамп не может принять условия Ирана

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может принять условия Ирана на переговорах, поскольку для него это было бы равносильно признанию поражения, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

Вслед за этим Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана. Тем временем, как сообщило агентство Рейтер, представители США и Ирана намерены вернуться в Исламабад на текущей неделе для проведения нового раунда переговоров.