Лыжники Терентьевы будут тренироваться в группе Сорина в новом сезоне - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
15:34 15.04.2026 (обновлено: 16:00 15.04.2026)
Лыжники Терентьевы будут тренироваться в группе Сорина в новом сезоне

Лыжники Терентьевы будут тренироваться в группе Егора Сорина в сезоне-2026/27

Александр и Наталья Терентьевы с дочкой Василисой
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лыжники Александр и Наталья Терентьевы будут тренироваться в группе Егора Сорина в сезоне-2026/27, сообщает Telegram-канал Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
В среду президиум ФЛГР утвердил проект состава сборной России на сезон-2026/27. Он будет направлен на утверждение в министерство спорта. В ноябре Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) объявила в соцсетях о том, что она и ее супруг Александр Терентьев ждут второго ребенка. Пара уже воспитывает дочь Василису.
В группе Сорина будут тренироваться Сергей Ардашев, Арсений Власов, Савелий Коростелев, Кирилл Кочегаров, Владислав Осипов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Иван Якимушкин, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева.
В группу Олега Перевозчикова вошли Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Данила Карпасюк, Илья Семиков, Евгений Семяшкин, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова.
В группу Юрия Бородавко попали Александр Большунов, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алексей Червоткин, Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Елизавета Пантрина.
