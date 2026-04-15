Совфед одобрил закон об обучении в вузах для супругов участников СВО

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" о праве супругов погибших участников СВО бесплатно поступить в вузы и колледжи.
В частности, документ дает им право на бесплатное поступление в пределах выделенной квоты в вузы и колледжи в приоритетном порядке.
Замглавы социального комитета Совфеда Дарья Лантратова, представляя закон, отметила, что проработать этот вопрос поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Закон также разрабатывался в рамках рабочей группы по обеспечению прав и интересов участников СВО и членов их семей.
"Инициатива коснется жен погибших участников СВО, жен ополченцев Донбасса и участников иных боевых действий на территориях других государств, не вступивших в повторный брак", — сказала парламентарий.
По ее мнению, необходимо поддержать женщин, которые потеряли кормильца и теперь вынуждены самостоятельно полностью обеспечивать жизнь семьи.
