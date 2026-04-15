ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 240 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"Противник потерял свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, отметили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Добропасово, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Долинка и Чаривное Запорожской области", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.