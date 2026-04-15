РФС назвал дату матча за Суперкубок России

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 18 июля, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

На 26 июля запланирован старт нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершится 29 мая 2027 года. Стыковые матчи за право выступать в РПЛ пройдут 2 и 5 июня 2027 года.