Рейтинг@Mail.ru
РФС назвал дату матча за Суперкубок России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:06 15.04.2026 (обновлено: 12:25 15.04.2026)
РФС назвал дату матча за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 18 июля

© РИА Новости . Российская премьер-лига | Перейти в медиабанкТрофей Суперкубка России
Трофей Суперкубка России - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости . Российская премьер-лига
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 18 июля, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Бюро исполкома РФС утвердило график сезона-2026/27. Новый футбольный сезон в России стартует 18 июля.
На 26 июля запланирован старт нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершится 29 мая 2027 года. Стыковые матчи за право выступать в РПЛ пройдут 2 и 5 июня 2027 года.
Первый тур группового этапа пути РПЛ Кубка России запланирован на 5 августа. 6 июня 2027 года пройдет Суперфинал Кубка России.
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала