Виновному в ЧП на насосной станции в Волгограде ужесточили наказание

ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Областной суд ужесточил наказание до пяти лет колонии-поселения бывшему главному инженеру, по вине которого в 2024 году погибли шесть человек на насосной станции в Волгограде, сообщили в региональной прокуратуре.