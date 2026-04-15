Виновному в ЧП на насосной станции в Волгограде ужесточили наказание

ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Областной суд ужесточил наказание до пяти лет колонии-поселения бывшему главному инженеру, по вине которого в 2024 году погибли шесть человек на насосной станции в Волгограде, сообщили в региональной прокуратуре.
Суд первой инстанции назначил Дмитрию Лебедеву, на момент трагедии занимавшему должность главного инженера "Концессий водоснабжения", 3,5 года принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Прокуратура обжаловала приговор в связи с мягкостью наказания.
"Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, назначив Лебедеву наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организации и контроля в области охраны труда, работ, связанных с повышенной опасностью в местах вредных и опасных производственных факторов, сроком на три года", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Суд установил, что Лебедев не обеспечил нормальную вентиляцию на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, из-за чего в помещении скопился опасный газ, которым в июле 2024 года смертельно отравился один работник. Затем Лебедев отправил еще пятерых сотрудников, не имеющих допуска, устранять проблему. Во время работ произошел взрыв, и все они погибли.
Приговор вступил в законную силу.
