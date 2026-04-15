Суд оправдал саратовца по делу о переломе руки при армрестлинге

САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Кировский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор по делу о переломе руки в ходе поединка по армрестлингу, сообщили РИА Новости пресс-служба суда и адвокат подсудимого Андрей Морозов.

Обвиняемый, уже бывший студент Саратовского госуниверситета Михаил Новоярчиков, в ноябре 2023 года во время занятий на кафедре физкультуры и спорта занялся с другом армрестлингом, стол для которого находился в спортзале. По словам Морозова, в ходе третьего поединка у соперника Новоярчикова оказалась сломана рука, ему провели операцию. После этого потерпевший добился возбуждения уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

« "По поводу армрестлинга - оправдали, судья (Виталий – ред.) Романов", - сообщили в пресс-службе суда.

Морозов пояснил РИА Новости, что изначально дело в суде рассматривалось по части 1 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и его подзащитному грозило вплоть до 8 лет лишения свободы. Однако 1 сентября 2025 года изменились критерии оценки тяжкого вреда здоровью, поэтому в ходе процесса произошла переквалификация дела на часть 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Сторона защиты настаивала, что произошедшее – случайность.