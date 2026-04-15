В России хотят ввести единый порядок предоставления общежитий студентам - РИА Новости, 15.04.2026
01:28 15.04.2026
В России хотят ввести единый порядок предоставления общежитий студентам

В России может появиться типовой порядок предоставления общежитий студентам

Студенты выглядывают из окна общежития. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ предложили утвердить типовой порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с 1 сентября, следует из проекта приказа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Утвердить прилагаемый типовой порядок предоставления обучающимся жилых помещений в общежитиях организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года", - сказано в тексте проекта.
Согласно документу, для получения места в общежитии студенту необходимо подать в организацию заявление и приложить к нему документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, отсутствие регистрации и жилого помещения в собственности в месте нахождения образовательной организации, а также иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами, подтверждающие тяжелое материальное положение (при необходимости).
Для признания студенческой семьи, нуждающейся в отдельной комнате для студенческих семей, дополнительно представляются документы, подтверждающие заключение брака, рождение одного или более детей (при наличии), усыновление одного или более детей (при наличии), а также возраст обучающегося.
В Минобрнауки РФ рассказали РИА Новости, что в настоящее время в российских вузах обучается порядка 50 тысяч студенческих семей, 2100 из них проживают в общежитиях вузов.
Из проекта приказа также следует, что решение о предоставлении жилых помещений принимает комиссия, которая создается в образовательной организации.
В документе указано, что нуждающимися в жилых помещениях в общежитиях признаются обучающиеся, отвечающие критериям, установленным законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами организаций.
