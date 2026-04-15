Отели в США резко снизили цены на время проведения ЧМ-2026 по футболу

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Цены на отели в США на период проведения чемпионата мира по футболу этим летом резко снизились на фоне опасений, что спрос на матчи будет ниже ожидаемого из-за стоимости билетов и антиамериканских настроений в мире, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей гостиничного бизнеса.
Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи. По данным СМИ, FSE вместе с Европейской группой защиты прав потребителей подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию из-за возможного злоупотребления монополией на продажу билетов.
"Отели в США резко снижают цены на номера на период летнего чемпионата мира по футболу, поскольку руководители (отрасли - ред.) предупреждают, что цены на билеты, опасения по поводу инфляции и антиамериканские настроения заставляют футбольных болельщиков сокращать свои планы по поездкам", - говорится в материале издания.
Согласно данным аналитической компании Lighthouse Intelligence, цены на номера в отелях в городах-хозяевах матчей, включая Атланту, Даллас, Майами, Филадельфию и Сан-Франциско, уже упали примерно на треть по сравнению с началом года, что свидетельствует о более низком, чем ожидалось, спросе. Один из руководителей отрасли, у которого взяла комментарий газета, объяснил снижение международного спроса недовольством визовой и иммиграционной политикой США, а также нестабильностью, вызванной ситуацией вокруг Ирана.
"Очевидно, что желание людей приехать в Соединенные Штаты сейчас сильно снизилось", - приводит его слова Financial Times.
Ранее почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.