Вратарь "Сочи" признался, что играет ради сохранения лица клуба в РПЛ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вратарь футбольного клуба "Сочи" Александр Дегтев заявил РИА Новости, что на фоне угрозы вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) находит мотивацию в том, чтобы сохранить собственное лицо и лицо клуба.
"Пока есть математические шансы, мы будем биться до последнего момента. Мотивация в том, чтобы сохранить свое лицо, лицо клуба и биться друг за друга", - сказал Дегтев.
Также голкипер высказался о своем будущем в свете угрозы вылета "Сочи" в Первую лигу. "У меня с клубом долгосрочный контракт, так что будь как будет. Я сейчас здесь. Обратят ли на меня внимание клубы после матча с ЦСКА? Это одна игра, таких нужно много, чтобы кто-то кому-то позвонил, заинтересовался мной", - отметил собеседник агентства.
12 апреля "Сочи" на выезде обыграл ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ. Для команды из Краснодарского края эта победа стала первой в чемпионате с 27 октября 2025 года. Серия без побед насчитывала 10 матчей (9 поражений и 1 ничья).
В шести оставшихся матчах РПЛ "Сочи" предстоит встретиться с "Ростовом" (17 апреля, на выезде), самарскими "Крыльями Советов" (21 апреля, дома), московским "Динамо" (26 апреля, на выезде), "Оренбургом" (3 мая, дома), санкт-петербургским "Зенитом" (10 мая, на выезде) и грозненским "Ахматом" (17 мая, дома).