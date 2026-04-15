Рейтинг@Mail.ru
Вратарь "Сочи" признался, что играет ради сохранения лица клуба в РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:04 15.04.2026 (обновлено: 12:15 15.04.2026)
Вратарь "Сочи" признался, что играет ради сохранения лица клуба в РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. ЦСКА (Москва) - "Сочи" (Сочи)
Футбол. РПЛ. ЦСКА (Москва) - Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вратарь футбольного клуба "Сочи" Александр Дегтев заявил РИА Новости, что на фоне угрозы вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) находит мотивацию в том, чтобы сохранить собственное лицо и лицо клуба.
"Сочи" после 24 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Отставание от зоны стыковых матчей за право остаться в элите российского футбола составляет 9 очков за шесть туров до конца чемпионата.
Дмитрий Тарасов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Я за русских ребят": Тарасов поддержал лимит на легионеров в РПЛ
14 апреля, 17:28
«
"Пока есть математические шансы, мы будем биться до последнего момента. Мотивация в том, чтобы сохранить свое лицо, лицо клуба и биться друг за друга", - сказал Дегтев.
Также голкипер высказался о своем будущем в свете угрозы вылета "Сочи" в Первую лигу. "У меня с клубом долгосрочный контракт, так что будь как будет. Я сейчас здесь. Обратят ли на меня внимание клубы после матча с ЦСКА? Это одна игра, таких нужно много, чтобы кто-то кому-то позвонил, заинтересовался мной", - отметил собеседник агентства.
12 апреля "Сочи" на выезде обыграл ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ. Для команды из Краснодарского края эта победа стала первой в чемпионате с 27 октября 2025 года. Серия без побед насчитывала 10 матчей (9 поражений и 1 ничья).
В шести оставшихся матчах РПЛ "Сочи" предстоит встретиться с "Ростовом" (17 апреля, на выезде), самарскими "Крыльями Советов" (21 апреля, дома), московским "Динамо" (26 апреля, на выезде), "Оренбургом" (3 мая, дома), санкт-петербургским "Зенитом" (10 мая, на выезде) и грозненским "Ахматом" (17 мая, дома).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"ПСЖ" восхитился игрой Сафонова в матче против "Ливерпуля"
Вчера, 08:00
 
ФутболСпортАлександр ДегтевСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала