В Дагестане завели дело по факту гибели человека в результате схода лавины
20:15 15.04.2026
В Дагестане завели дело по факту гибели человека в результате схода лавины

СК: в Дагестане завели дело по факту гибели человека в результате схода лавины

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели человека в результате схода лавины в Цумадинском районе Дагестана, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 13 апреля на окраине одного из сел Цумадинского района сошла лавина. В среду в оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что в районе было обнаружено тело мужчины, пропавшего после схода лавины.
"В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате схода лавины… по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
ПроисшествияЦумадинский районРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
