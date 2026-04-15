В Дагестане завели дело по факту гибели человека в результате схода лавины

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели человека в результате схода лавины в Цумадинском районе Дагестана, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, ночью 13 апреля на окраине одного из сел Цумадинского района сошла лавина. В среду в оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что в районе было обнаружено тело мужчины, пропавшего после схода лавины.