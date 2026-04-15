Смагин призвал не надевать раньше времени на Синдарова шахматную корону

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победителя турнира претендентов на участие в матче за шахматную корону Жавохира Синдарова из Узбекистана рано называть фаворитом предстоящего поединка с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии, считает вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Синдаров досрочно выиграл турнир претендентов, завершившийся в среду на Кипре. 20-летний гроссмейстер из Узбекистана должен встретиться в матче за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу, ставшим в 2024 году в возрасте 18 лет и шести месяцев самым молодым чемпионом мира.
"Претендента уже сравнивают со многими великими шахматистами, но, мне кажется, это преждевременно, - сказал Смагин РИА Новости. - В первую очередь, стоит говорить об отличной психологической подготовке к каждому сопернику и большой спортивной удаче. Синдаров ведь три партии выиграл черными, и это говорит о том, что он затягивал оппонентов в такие позиции, где, как он считал, они будут ошибаться. Что и происходило. Как и Синдарова перед нынешним турниром, 18-летнего Гукеша два года назад вообще никто не рассматривал в качестве фаворита, но он выстрелил, выиграл турнир претендентов и стал чемпионом мира. А потом просел. Последние два года результаты его явно ниже, чем были. Вряд ли подобное произойдет с Синдаровым, но я бы не спешил называть его фаворитом предстоящего матча".
"Гукеш очень сбалансированный шахматист, и если к осени он подойдет в наилучшей форме, то матч будет интересный со взаимными шансами, - добавил собеседник агентства. - Но уже сейчас можно отметить, что главное, что сделал Синдаров, – показал дорогу тем шахматистам, которые в себя не сильно верят. Показал, что любой молодой сильный шахматист при определенном труде и таланте может достичь таких успехов, каких достиг он. Фактически Синдаров за год из среднего гроссмейстера превратился в кандидата на звание чемпиона мира. И никто не удивится, если он осенью чемпионом мира станет".
Победу в женском турнире одержала Рамешбабу Вайшали из Индии, она встретится в матче за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. "При том, что Вайшали заслуженно выиграла турнир, игра, которую она показала, вызывает большие вопросы. Шансы у нее в матче на первенство мира, как мне кажется, незначительные. Китаянка превосходит ее по классу и по игре очень сильно", - отметил эксперт.
При этом, по словам вице-президента ФШР, в расклад могут вмешаться психологические факторы. "Другое дело, что в самом матче случиться может что угодно, - подчеркнул Смагин. - Например, обе китайские шахматистки в турнире претенденток провалились, хотя считались его фаворитками. Уровень, который они демонстрируют, что называется, в спокойной обстановке, на порядок превосходит тот, что они показали здесь. То есть нервишки у женщин в таких ответственных соревнованиях шалят побольше, чем у мужчин".