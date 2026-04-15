Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 15.04.2026
Смагин призвал не надевать раньше времени на Синдарова шахматную корону

© Соцсети Жавохира СиндароваЖавохир Синдаров
© Соцсети Жавохира Синдарова
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победителя турнира претендентов на участие в матче за шахматную корону Жавохира Синдарова из Узбекистана рано называть фаворитом предстоящего поединка с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии, считает вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Синдаров досрочно выиграл турнир претендентов, завершившийся в среду на Кипре. 20-летний гроссмейстер из Узбекистана должен встретиться в матче за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу, ставшим в 2024 году в возрасте 18 лет и шести месяцев самым молодым чемпионом мира.
Индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Вайшали победила Лагно и сыграет за мировую шахматную корону
Вчера, 20:01
"Претендента уже сравнивают со многими великими шахматистами, но, мне кажется, это преждевременно, - сказал Смагин РИА Новости. - В первую очередь, стоит говорить об отличной психологической подготовке к каждому сопернику и большой спортивной удаче. Синдаров ведь три партии выиграл черными, и это говорит о том, что он затягивал оппонентов в такие позиции, где, как он считал, они будут ошибаться. Что и происходило. Как и Синдарова перед нынешним турниром, 18-летнего Гукеша два года назад вообще никто не рассматривал в качестве фаворита, но он выстрелил, выиграл турнир претендентов и стал чемпионом мира. А потом просел. Последние два года результаты его явно ниже, чем были. Вряд ли подобное произойдет с Синдаровым, но я бы не спешил называть его фаворитом предстоящего матча".
"Гукеш очень сбалансированный шахматист, и если к осени он подойдет в наилучшей форме, то матч будет интересный со взаимными шансами, - добавил собеседник агентства. - Но уже сейчас можно отметить, что главное, что сделал Синдаров, – показал дорогу тем шахматистам, которые в себя не сильно верят. Показал, что любой молодой сильный шахматист при определенном труде и таланте может достичь таких успехов, каких достиг он. Фактически Синдаров за год из среднего гроссмейстера превратился в кандидата на звание чемпиона мира. И никто не удивится, если он осенью чемпионом мира станет".
Победу в женском турнире одержала Рамешбабу Вайшали из Индии, она встретится в матче за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. "При том, что Вайшали заслуженно выиграла турнир, игра, которую она показала, вызывает большие вопросы. Шансы у нее в матче на первенство мира, как мне кажется, незначительные. Китаянка превосходит ее по классу и по игре очень сильно", - отметил эксперт.
При этом, по словам вице-президента ФШР, в расклад могут вмешаться психологические факторы. "Другое дело, что в самом матче случиться может что угодно, - подчеркнул Смагин. - Например, обе китайские шахматистки в турнире претенденток провалились, хотя считались его фаворитками. Уровень, который они демонстрируют, что называется, в спокойной обстановке, на порядок превосходит тот, что они показали здесь. То есть нервишки у женщин в таких ответственных соревнованиях шалят побольше, чем у мужчин".
Российская шахматистка Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Горячкина завершила турнир претенденток победой над Тань Чжунъи
Вчера, 20:38
 
СпортЦзюй ВэньцзюньСергей Смагин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала