"Сибирь" продлила контракты с двумя основным вратарями

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новосибирский клуб "Сибирь" в Telegram-канале объявил о продлении контрактов с вратарями клуба Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным.
Срок соглашения с 28-летним Красоткиным рассчитан на три года, с его ровесником Бердиным - на два года.
Бердин пополнил состав новосибирского клуба по ходу сезона-2025/26, провел за "Сибирь" 20 матчей и впервые в своей карьере сыграл на ноль. Всего за карьеру Бердин провел 127 матчей в КХЛ, процент отраженных бросков – 91,6%.
"Сибирь" по итогам регулярного чемпионата заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. В плей-офф КХЛ новосибирский клуб в первом раунде проиграл в серии магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 и завершил сезон. Позднее команда объявила о продлении контракта с главным тренером Ярославом Люзенковым на три сезона.
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири"
