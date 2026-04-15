"Сибирь" продлила контракты с двумя основным вратарями - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
11:25 15.04.2026 (обновлено: 12:20 15.04.2026)
"Сибирь" продлила контракты с двумя основным вратарями

"Сибирь" продлила контракты с вратарями Красоткиным и Бердиным на три и два года

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новосибирский клуб "Сибирь" в Telegram-канале объявил о продлении контрактов с вратарями клуба Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным.
Срок соглашения с 28-летним Красоткиным рассчитан на три года, с его ровесником Бердиным - на два года.
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Определились три пары четвертьфинала Кубка Гагарина по хоккею
1 апреля, 22:23
Красоткин перешел в "Сибирь" в 2020 году и выступает за команду на протяжении шести сезонов. На сегодняшний день в его активе 208 матчей за "Сибирь", из них девять Красоткин сыграл на ноль. Всего за карьеру Антон провел 297 матчей в КХЛ, показатель отраженных бросков голкипера составляет 91,7%.
Бердин пополнил состав новосибирского клуба по ходу сезона-2025/26, провел за "Сибирь" 20 матчей и впервые в своей карьере сыграл на ноль. Всего за карьеру Бердин провел 127 матчей в КХЛ, процент отраженных бросков – 91,6%.
"Сибирь" по итогам регулярного чемпионата заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. В плей-офф КХЛ новосибирский клуб в первом раунде проиграл в серии магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 и завершил сезон. Позднее команда объявила о продлении контракта с главным тренером Ярославом Люзенковым на три сезона.
Ярослав Люзенков - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири"
15 января, 09:40
 
ХоккейСпортАнтон КрасоткинМихаил БердинСибирьМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
