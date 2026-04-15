"Сибирь" продлила контракты с двумя основным вратарями

Бердин пополнил состав новосибирского клуба по ходу сезона-2025/26, провел за "Сибирь" 20 матчей и впервые в своей карьере сыграл на ноль. Всего за карьеру Бердин провел 127 матчей в КХЛ, процент отраженных бросков – 91,6%.