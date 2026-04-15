Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Теннис
 
22:25 15.04.2026
Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Швентек обыграла Зигемунд и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Полька Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
В матче второго круга посеянная под третьим номером Швёнтек обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 30 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Porsche Tennis Grand Prix
15 апреля 2026 • начало в 20:50
Завершен
Ига Швентек
2 : 06:26:3
Лаура Зигемунд
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале соперницей Швёнтек станет победительница матча Алисия Паркс (США) - Мирра Андреева (Россия, 6-й номер посева).
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
