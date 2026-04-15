Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Полька Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
В матче второго круга посеянная под третьим номером Швёнтек обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 30 минут.
Porsche Tennis Grand Prix
15 апреля 2026 • начало в 20:50
В четвертьфинале соперницей Швёнтек станет победительница матча Алисия Паркс (США) - Мирра Андреева (Россия, 6-й номер посева).
