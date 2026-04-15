Капитан сборной по водному поло назвал допуск россиян с флагом победой

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан сборной России по водному поло Роман Шепелев заявил РИА Новости, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном является большой победой.

В понедельник World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.