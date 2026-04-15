Бойцы "Севера" сорвали ротацию ВСУ на сумском направлении

КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск "Север" сорвали ротацию ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА 44-го армейского корпуса с позывным "Гриф".
"Противник на квадроцикле осуществил попытку выдвинуться к линии боевого соприкосновения для проведения ротации и доставки боеприпасов. Транспортное средство ВСУ было обнаружено операторами разведывательных БПЛА. Расчеты ударных FPV-дронов осуществили взлет, поиск и уничтожение цели", - сообщил "Гриф".
Он уточнил, что в ходе дежурства были обнаружены два тяжелых гексакоптера ВСУ, используемые для доставки боеприпасов на опорные пункты.
"Все они также были уничтожены нашими ударными FPV-дронами", - рассказал начальник расчета.
