Бойцы "Севера" сорвали ротацию ВСУ на сумском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 15.04.2026
Бойцы "Севера" сорвали ротацию ВСУ на сумском направлении

Расчеты FPV-дронов "Севера" сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Оператор FPV-дрона . Архивное фото
КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск "Север" сорвали ротацию ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА 44-го армейского корпуса с позывным "Гриф".
"Противник на квадроцикле осуществил попытку выдвинуться к линии боевого соприкосновения для проведения ротации и доставки боеприпасов. Транспортное средство ВСУ было обнаружено операторами разведывательных БПЛА. Расчеты ударных FPV-дронов осуществили взлет, поиск и уничтожение цели", - сообщил "Гриф".
Он уточнил, что в ходе дежурства были обнаружены два тяжелых гексакоптера ВСУ, используемые для доставки боеприпасов на опорные пункты.
"Все они также были уничтожены нашими ударными FPV-дронами", - рассказал начальник расчета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
