"Аль-Наср" Роналду продлил победную серию в чемпионате Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
23:15 15.04.2026
"Аль-Наср" Роналду продлил победную серию в чемпионате Саудовской Аравии

"Аль-Наср" Роналду выиграл 15-й матч подряд в чемпионате Саудовской Аравии

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Аль-Наср" обыграл "Аль-Иттифак" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Аль-Насра". Мяч на 31-й минуте забил экс-полузащитник "Баварии" и вице-чемпион мира 2022 года в составе сборной Франции Кингсли Коман.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
15 апреля 2026 • начало в 21:00
Завершен
Аль-Наср
1 : 0
Аль-Иттифак
31‎’‎ • Кингсли Коман
Календарь Турнирная таблица История встреч
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду отыграл матч целиком и не отметился результативными действиями.
"Аль-Наср" продлил серию побед в чемпионате страны до 15 матчей. Команда лидирует в турнирной таблице с 76 очками. "Аль-Иттифак" (42 очка) идет седьмым.
В следующем туре "Аль-Наср" примет "Аль-Ахли" 29 апреля, а "Аль-Иттифак" на следующий день в гостях сыграет с "Аль-Ахдудом".
