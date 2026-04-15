ОЭЗ, промпарки и ТОРы Татарстана произвели продукции на ₽1,5 трлн

КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Резиденты особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития в Татарстане в 2025 году произвели продукции на 1,5 триллиона рублей, что составляет четверть промпроизводства республики, сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Объем производства резидентов особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития составил порядка 1,5 триллиона рублей. Это более 24% объема промышленного производства республики", - сказал Песошин на заседании Госсовета Татарстана, выступая с отчетом о работе правительства республики в 2025 году.

Премьер-министр республики отметил, что в 2025 году особыми экономическими зонами привлечено 18 новых резидентов, вложено 300 миллиардов рублей инвестиций, создано свыше 12 тысяч рабочих мест. На каждый рубль налоговых и таможенных льгот приходится 7 рублей частных инвестиций, 3 рубля поступлений в бюджеты всех уровней.

ОЭЗ "Алабуга" и "Иннополис" ежегодно демонстрируют высокую эффективность и являются наиболее успешными площадками не только в республике, но и в целом в России. Благодаря поддержке правительства России в прошлом году в Заинском районе Татарстана создана новая особая экономическая зона "Зеленая Долина" для развития биотехнологий, агропромышленного комплекса и экологически ориентированного производства. Четыре ее резидента уже приступили к реализации проектов с планируемым объемом вложений более 7 миллиардов рублей.

Кроме того, на территориях опережающего развития осуществляют деятельность 149 резидентов. Налоговые поступления в консолидированный бюджет республики от их деятельности в три раза превышают предоставленные налоговые льготы.