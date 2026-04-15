РЭЦ обозначил направления развития электронной торговли с Китаем

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в сфере электронной торговли выходит на качественно новый этап, отмечает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Речь идет не только о наращивании экспортных поставок, но и о системной работе по продвижению российских брендов, развитию каналов сбыта и формированию устойчивых долгосрочных механизмов взаимодействия. Об этом рассказал представитель РЭЦ в КНР Евгений Бажов на выставке China International Consumer Products Expo (CICPE)", - отмечается в пресс-релизе.

"Системное продвижение российских брендов на рынок КНР с акцентом на качество, узнаваемость и локализацию, совместное развитие эффективных и устойчивых цепочек поставок с китайскими партнерами, запуск пилотных моделей сотрудничества на базе передовых открытых платформ, включая Хайнаньский порт свободной торговли, относятся к ключевым направлениям работы РЭЦ на китайском треке", – отметил Бажов на круглом столе по сотрудничеству в сфере электронной коммерции.

Председателем круглого стола выступил заместитель министра коммерции КНР Шен Цюпин. Заместитель министра и представитель РЭЦ в рамках деловой сессии отдельно обсудили возможности расширения присутствия российских компаний на китайском рынке, а также механизмы углубления институционального взаимодействия.

Участники круглого стола отметили, что Китай обладает значительными институциональными и платформенными преимуществами в сфере трансграничной электронной торговли, в то время как Россия активно модернизирует свою экспортную инфраструктуру. Это создает широкие возможности для синхронизации подходов, углубления институционального взаимодействия и реализации конкретных совместных проектов.

РЭЦ подтвердил готовность к дальнейшей проработке инициатив на уровне бизнеса и государственных институтов, а также к выстраиванию более тесной координации с китайской стороной в рамках политики и инфраструктурных решений.