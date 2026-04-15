РЭЦ обозначил направления развития электронной торговли с Китаем

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 15.04.2026
РЭЦ обозначил направления развития трансграничной электронной торговли с Китаем

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в сфере электронной торговли выходит на качественно новый этап, отмечает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Речь идет не только о наращивании экспортных поставок, но и о системной работе по продвижению российских брендов, развитию каналов сбыта и формированию устойчивых долгосрочных механизмов взаимодействия. Об этом рассказал представитель РЭЦ в КНР Евгений Бажов на выставке China International Consumer Products Expo (CICPE)", - отмечается в пресс-релизе.
"Системное продвижение российских брендов на рынок КНР с акцентом на качество, узнаваемость и локализацию, совместное развитие эффективных и устойчивых цепочек поставок с китайскими партнерами, запуск пилотных моделей сотрудничества на базе передовых открытых платформ, включая Хайнаньский порт свободной торговли, относятся к ключевым направлениям работы РЭЦ на китайском треке", – отметил Бажов на круглом столе по сотрудничеству в сфере электронной коммерции.
Председателем круглого стола выступил заместитель министра коммерции КНР Шен Цюпин. Заместитель министра и представитель РЭЦ в рамках деловой сессии отдельно обсудили возможности расширения присутствия российских компаний на китайском рынке, а также механизмы углубления институционального взаимодействия.
Участники круглого стола отметили, что Китай обладает значительными институциональными и платформенными преимуществами в сфере трансграничной электронной торговли, в то время как Россия активно модернизирует свою экспортную инфраструктуру. Это создает широкие возможности для синхронизации подходов, углубления институционального взаимодействия и реализации конкретных совместных проектов.
РЭЦ подтвердил готовность к дальнейшей проработке инициатив на уровне бизнеса и государственных институтов, а также к выстраиванию более тесной координации с китайской стороной в рамках политики и инфраструктурных решений.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
ЭкономикаКитайРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Росэксимбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала