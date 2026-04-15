Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, сроки объявят своевременно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно", - сказал Песков "Ведомостям".
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил главу России Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году.
В феврале Песков сообщал, что Россия и Китай в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне.
