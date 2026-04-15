Сборная России по водному поло вернулась в Москву с Кубка мира - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
01:13 15.04.2026
Сборная России по водному поло вернулась в Москву с Кубка мира

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сборная России по водному поло вернулась в Москву после выступления во втором дивизионе Кубка мира на Мальте, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково.
Национальную команду по прилете встретили болельщики. Вместе со спортсменами они исполнили гимн России.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира. Команды должны были встретиться в понедельник в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.
Турнир стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.
МОК, Россия, флаг - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
России вернули флаг и гимн! Грандиозный триумф нашего спорта
13 апреля, 16:30
 
