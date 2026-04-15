Сборная России по водному поло вернулась в Москву с Кубка мира

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сборная России по водному поло вернулась в Москву после выступления во втором дивизионе Кубка мира на Мальте, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково.

Национальную команду по прилете встретили болельщики. Вместе со спортсменами они исполнили гимн России.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира. Команды должны были встретиться в понедельник в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.