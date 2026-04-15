РФС проведет акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России и РПЛ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проведет акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиги, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

РФС и общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" при поддержке управления президента РФ по общественным проектам и Минспорта России проведут мемориальную акцию перед матчами Кубка России 6-7 мая и 10-11 мая перед играми РПЛ и ФНЛ.

"Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи. И футбольная семья не исключение. В год 80-летия Великой Победы нам впервые удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединить футболистов, тренеров, арбитров, которые вышли на поле с портретами родственников-фронтовиков и героев Великой Отечественной войны. На трибунах десятков российских городов к ним присоединились тысячи болельщиков. Пример футбола вдохновил многие федерации и клубы из других видов спорта, показав настоящее единство всего спортивного сообщества. В нынешнем году совместно с РПЛ, ФНЛ, клубами и общественным движением "Бессмертный полк" мы продолжим эту важнейшую традицию. В акции также примут участие команды из ЮФЛ, женской Суперлиги, футзала", - заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

Отмечается, что в акции примут участие футболисты, тренерские и административные штабы команд, бригады арбитров. При отсутствии у участника матча родственника-фронтовика, он будет выходить с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. К акции "Бессмертный полк" присоединятся болельщики. Каждый может прийти с портретом своего родственника на трибуну.