РФС проведет акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России и РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
14:23 15.04.2026 (обновлено: 15:01 15.04.2026)
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проведет акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиги, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РФС и общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" при поддержке управления президента РФ по общественным проектам и Минспорта России проведут мемориальную акцию перед матчами Кубка России 6-7 мая и 10-11 мая перед играми РПЛ и ФНЛ.
Трофей Суперкубка России - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
РФС назвал дату матча за Суперкубок России
Вчера, 12:06
"Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи. И футбольная семья не исключение. В год 80-летия Великой Победы нам впервые удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединить футболистов, тренеров, арбитров, которые вышли на поле с портретами родственников-фронтовиков и героев Великой Отечественной войны. На трибунах десятков российских городов к ним присоединились тысячи болельщиков. Пример футбола вдохновил многие федерации и клубы из других видов спорта, показав настоящее единство всего спортивного сообщества. В нынешнем году совместно с РПЛ, ФНЛ, клубами и общественным движением "Бессмертный полк" мы продолжим эту важнейшую традицию. В акции также примут участие команды из ЮФЛ, женской Суперлиги, футзала", - заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Отмечается, что в акции примут участие футболисты, тренерские и административные штабы команд, бригады арбитров. При отсутствии у участника матча родственника-фронтовика, он будет выходить с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. К акции "Бессмертный полк" присоединятся болельщики. Каждый может прийти с портретом своего родственника на трибуну.
В 2025 году "Бессмертный полк" прошел на спортивных соревнованиях впервые в истории в рамках мемориальной программы РФС "Одна на всех: команда, Родина, Победа!". Акция охватила более 70 футбольных матчей. В рамках "Бессмертного полка" более 5 тысяч игроков, тренеров, арбитров и воспитанников академий вышли на матчи с портретами героев-фронтовиков. С трибун акцию поддержали более 300 тысяч болельщиков.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Колосков призвал сократить лимит на легионеров в РПЛ еще сильнее
14 апреля, 13:29
 
