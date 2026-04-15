Синоптики сделали прогноз на лето 2026 года

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Согласно прогнозу синоптиков, грядущим летом во многих регионах страны температура воздуха окажется выше среднемесячной нормы. Но радоваться пока не стоит: такие высокие значения грозят проблемами.

Чем опасно жаркое лето?

Засуха и зной

Синоптики уже сейчас бьют тревогу: сезон обещает быть экстремальным, с резкими перепадами и "погодными качелями". Согласно долгосрочным прогнозам, в европейской части России температурный фон будет стабильно превышать норму в среднем на два-четыре градуса.

Метеорологи подчеркивают: это будет не просто теплое лето. Нас ждут и изнуряющая жара , которой не видели вот уже двести лет, и резкие похолодания с затяжными грозами.

Особенно жарким обещает быть начало сезона. По оценкам специалистов, именно июнь станет самым теплым месяцем: так, в ряде регионов температура превысит климатическую норму на четыре-пять градусов, местами возможны продолжительные периоды засухи. В июле жара не уйдет, но станет немного ближе к средним значениям.

В европейской части страны в августе начнется постепенное похолодание, и к концу месяца днем воздух может прогреваться всего до 16 градусов тепла. В Санкт-Петербурге июнь будет относительно сухим, с температурой около 21 градусов тепла. А июль порадует теплыми ночами — не ниже плюс 17.

На юге — в Краснодарском крае, Сочи и Волгограде — купальный сезон начнется раньше обычного. В июле и августе в отдельные дни возможна жара до 35 градусов, при этом в центральных районах края не исключена засуха.

В Поволжье и на Урале прогнозируют стабильное тепло: плюс 28-30 градусов в июле и первой половине августа, без резких перепадов и длительных дождей.

В Сибири, в частности в Новосибирске и Иркутске, температура будет выше нормы на три-четыре градуса. А на Дальнем Востоке к августу усилится влияние муссонов — ожидаются частые грозы, повышенная влажность и обильные осадки.

Ураганов станет больше?

В интервью РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников заявил: глобальное потепление меняет климат России

"Потепление идет, это бесспорный фактор. Мы видим изменения: климат стал резко континентальным, — отметил академик. — Тайфунов, ураганов, штормов стало больше. Это прямая связь с потеплением. И полоса похолодания на севере страны уже сдвинулась примерно на 500 километров к северу".

Исторически большая часть России всегда жила в условиях континентального климата. Но теперь ситуация усугубляется: резко континентальный климат означает еще более резкие перепады температур и еще меньше осадков.

Тепловые волны

Академик РАН, профессор Московского энергетического института и климатолог Владимир Клименко предупреждает, что к нынешним погодным качелям нам придется просто привыкнуть.

"Резкие изменения стали постоянным атрибутом современного климата, — отмечает эксперт. — Мы живем в эпоху тепла, которого не видели ни Древний Египет, ни Вавилон".

Синоптики предупреждают еще и вот о чем: совсем скоро людям предстоит столкнуться с весьма опасным летним явлением, так называемой тепловой волной. Это длительный период аномальной жары, когда температура несколько дней подряд превышает норму, причем каждый следующий день может быть жарче предыдущего.

"Продолжительность тепловой волны — от пяти дней и больше. Рекордная волна 2010 года длилась 56 дней! — рассказал Клименко. — Это изматывающее и очень опасное явление".

Кроме того, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова отмечает, что солнце с каждым днем поднимается все выше над горизонтом, а вместе с этим растет и ультрафиолетовый индекс . А значит, повышенная осторожность нужна всем — и дачникам, и горожанам, и отдыхающим.