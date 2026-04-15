Свыше 25 тыс открыток к 9 мая вошли в виртуальную выставку Музея Победы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Свыше 25 тысяч открыток к 9 мая вошли в виртуальную выставку Музея Победы, открытки создали участники Международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Виртуальную выставку открыток к 9 мая представил на своем сайте Музей Победы . В нее вошло более 25 тысяч работ, созданных участниками Международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве", - сообщили в пресс-службе.

© Фото предоставлено Музеем Победы Работа для международного конкурса "Защитники Отечества. Победа в единстве"

Отмечается, что творческое состязание посвящено Году единства народов России , участникам предложили создать работы о героях разных эпох и народов страны.

"Это герои Куликовской битвы, Бородинского сражения, Великой Отечественной или наши современники. Каждая из открыток - не просто рисунок, а живое свидетельство памяти, переданное через километры и границы", - подчеркнули в пресс-службе.

Египта, Молдавии, Узбекистана, В пресс-службе рассказали, что авторами рисунков стали жители всех регионов России, а также Белоруссии Таджикистана , Республики Мозамбик, КНДР , Гвинейской Республики, Австралии , Многонационального Государства Боливия , Республики Сингапур, Республики Чили и других стран. Впервые к конкурсу присоединилось более 50 авторов из Республики Южная Осетия.

Кроме того, к 85-летию Совинформбюро партнер конкурса - медиагруппа "Россия сегодня" учредила специальную номинацию, посвященную военным корреспондентам Великой Отечественной войны и нашего времени.

В пресс-службе уточнили, что итоги конкурса будут подведены 30 апреля: лучшие работы по версии экспертного жюри лягут в основу лимитированной серии праздничных открыток.

"Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в музее на Поклонной горе, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров", - заключили в пресс-службе.