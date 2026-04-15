15:00 15.04.2026 (обновлено: 11:20 16.04.2026)

Свыше 25 тыс открыток к 9 мая вошли в виртуальную выставку Музея Победы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Свыше 25 тысяч открыток к 9 мая вошли в виртуальную выставку Музея Победы, открытки создали участники Международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Виртуальную выставку открыток к 9 мая представил на своем сайте Музей Победы. В нее вошло более 25 тысяч работ, созданных участниками Международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что творческое состязание посвящено Году единства народов России, участникам предложили создать работы о героях разных эпох и народов страны.
"Это герои Куликовской битвы, Бородинского сражения, Великой Отечественной или наши современники. Каждая из открыток - не просто рисунок, а живое свидетельство памяти, переданное через километры и границы", - подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали, что авторами рисунков стали жители всех регионов России, а также Белоруссии, Египта, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Республики Мозамбик, КНДР, Гвинейской Республики, Австралии, Многонационального Государства Боливия, Республики Сингапур, Республики Чили и других стран. Впервые к конкурсу присоединилось более 50 авторов из Республики Южная Осетия.
"Больше всего открыток поступило от художников из Москвы и Московской области, Свердловской, Тульской, Ростовской, Воронежской и Челябинской областей, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики и Красноярского края. Самыми активными участниками оказались ребята в возрасте от 9 до 11 лет, которые нарисовали более 7 000 замечательных рисунков. Самому старшему конкурсанту исполнилось 88 лет", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, к 85-летию Совинформбюро партнер конкурса - медиагруппа "Россия сегодня" учредила специальную номинацию, посвященную военным корреспондентам Великой Отечественной войны и нашего времени.
В пресс-службе уточнили, что итоги конкурса будут подведены 30 апреля: лучшие работы по версии экспертного жюри лягут в основу лимитированной серии праздничных открыток.
"Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в музее на Поклонной горе, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров", - заключили в пресс-службе.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве".
