Генпрокурор высказался о пиратских захватах российских судов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, отвечая на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, что, как гражданин России, разделяет негодование по поводу притеснения соотечественников и пиратских захватов судов, разрушающих международные нормы.
"В первую очередь я, как гражданин России, разделяю, наверное, не только ваше, но наше общее негодование по поводу притеснения наших соотечественников за рубежом, откровенных пиратских захватов судов и членов экипажей... Такие действия разрушают существующие международные нормы и международное право, в широком смысле оно размывается", - сказал Гуцан.
Он отметил, что международное право для одних стран существует, а другие "просто вытирают об него ноги".