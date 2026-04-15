Генпрокурор высказался о пиратских захватах российских судов
11:43 15.04.2026 (обновлено: 12:05 15.04.2026)
Генпрокурор высказался о пиратских захватах российских судов

Гуцан: пиратские захваты судов разрушают международные нормы

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время заседания в Совете Федерации
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время заседания в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время заседания в Совете Федерации
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, отвечая на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, что, как гражданин России, разделяет негодование по поводу притеснения соотечественников и пиратских захватов судов, разрушающих международные нормы.
Матвиенко обратила внимание, что участились случаи, когда западные страны совершают пиратские действия, задерживают суда России, перевозящие нефть и газ по заранее заключенным контрактам. также она отметила, что украинский режим совершает теракты в отношении наших судов.
"В первую очередь я, как гражданин России, разделяю, наверное, не только ваше, но наше общее негодование по поводу притеснения наших соотечественников за рубежом, откровенных пиратских захватов судов и членов экипажей... Такие действия разрушают существующие международные нормы и международное право, в широком смысле оно размывается", - сказал Гуцан.
Он отметил, что международное право для одних стран существует, а другие "просто вытирают об него ноги".
