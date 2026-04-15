Дрозденко после жалоб на сбои интернета задал вопрос о вкладе в победу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с нестабильным интернетом.
"Сейчас вы мне возразите: какие цифровые сервисы, дайте стабильный интернет. Но вернемся к первому вопросу: приложим все усилия для победы, и будет у нас и мобильный, и постоянный интернет, а не только кабельный в зонах Wi-Fi. Это мы должны понимать, есть вопросы безопасности", - сказал Дрозденко в ходе ежегодного отчета перед депутатами законодательного собрания региона.
И это вопросы не только воздушных атак и угроз беспилотных летательных аппаратов, добавил глава региона.
"Это и гораздо более широкое понятие, поэтому надо просто сцепить зубы и идти... И когда кто-то начинает здесь ставить вопрос по интернету, имейте смелость просто сказать это в лицо: а что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу, и у тебя появился стабильный интернет?" - подчеркнул Дрозденко.
14 апреля, 12:33