Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае - РИА Новости, 15.04.2026
12:17 15.04.2026 (обновлено: 12:35 15.04.2026)
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Песков: планов провести встречу Путина и Трампа в Китае сейчас нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Планов провести встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Китае у Кремля пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Могу вам сказать, что сейчас таких задумок нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча Путина и Трампа в ходе визита российского лидера в Китай.
Он также сообщил, что в Китае у президента России планируются контакты на высшем уровне, он отметил, что сроки поездки Кремль объявит своевременно.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с проведением США военной операции против Ирана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Захарова назвала Россию и Китай стабилизирующим фактором в мире
Вчера, 08:33
 
КитайПолитикаРоссияВладимир ПутинСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
