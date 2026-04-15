Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Планов провести встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Китае у Кремля пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что в Китае у президента России планируются контакты на высшем уровне, он отметил, что сроки поездки Кремль объявит своевременно.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с проведением США военной операции против Ирана.